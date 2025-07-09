Плюнувший на георгиевскую ленту российский стример избежал ареста

Суд решил не арестовывать стримера Скутина, плюнувшего на георгиевскую ленту

Черемушкинский районный суд Москвы решил не арестовывать стримера по фамилии Скутин, который во время прямого эфира несколько раз плюнул на георгиевскую ленту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Молодому человеку вменяют часть 3 статьи 354.1 («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично») УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы или штраф в размере до трех миллионов рублей.

Как уточняет агентство, инцидент произошел в преддверии Дня Победы. Ролик Скутин, который ведет стримы под псевдонимом Таракан, разместил на своем YouTube-канале.

Ранее столичный суд оштрафовал студентку первого курса Высшей школы экономики, которая плюнула в плакат с сообщением о военной службе по контракту.