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10:49, 23 сентября 2024Силовые структуры

Российская студентка плюнула в плакат о службе по контракту и получила штраф

Суд оштрафовал студентку ВШЭ Дорошенко за плевок в плакат о службе по контракту

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Суд в Москве оштрафовал студентку первого курса Высшей школы экономики (ВШЭ) Александру Дорошенко, которая плюнула в плакат с сообщением о военной службе по контракту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

Согласно полученным данным, все произошло в помещении одного из столичных баров. Девушка плюнула в плакат, который сообщал о службе по контракту в Вооруженных силах России неограниченному кругу лиц. Во время разговора с силовиками она пояснила, что в момент совершения противоправных действий находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не отдавала отчет своим действиям.

Студентку признали виновной по части 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России») КоАП РФ. Сумма назначенного ей штрафа не раскрывается.

Ранее в Красноярском крае следователи завели уголовное дело в отношении местного жителя, который сорвал 13 плакатов с призывами поступить на военную службу.

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