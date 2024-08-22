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08:16, 22 августа 2024Силовые структуры

Россиянин сорвал 13 плакатов с призывами на военную службу и попал под уголовную статью

Заведено дело против жителя Красноярского края, сорвавшего плакаты о службе

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Красноярском крае следователи завели уголовное дело в отношении местного жителя, который сорвал 13 плакатов с призывами на военную службу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 280.3 УК РФ («Совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил России»). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в общественных местах Железногорска мужчина уничтожил 13 агитационных плакатов с призывом поступать на военную службу по контракту в Вооруженные силы (ВС) России. В ведомстве уточнили, что на плакатах была изображена символика ВС России в виде военного геральдического знака и эмблемы, а также государственный флаг страны и георгиевская лента. Своими действиями мужчина нанес ущерб администрации Железногорска на 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Вологде суд рассмотрит дело 47-летнего местного жителя, негативно комментировавшего посты про специальную военную операцию.

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