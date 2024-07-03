Россиянин оставил негативные комментарии под постами про СВО и попал под суд

В Вологде будут судить мужчину за негативные комментарии под постами про СВО

В Вологоде суд рассмотрит дело 47-летнего местного жителя, негативно комментировавшего посты про специальную военную операцию (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомста, в 2023 году обвиняемый смотрел посты про проведение СВО. Под ними он разместил несколько негативных комментариев. Полицейские заметили это и возбудили дело по части 1 статьи 280.3 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) УК РФ.

Следствие посчитало, что мужчина своими действиями ввел в заблуждение неограниченный круг лиц и дискредитировал российскую армию. Уголовное дело уже передано в суд.

Ранее стало известно, что житель Железногорска Красноярского края пойдет под суд по делу о фейках о ВС РФ в социальной сети.

