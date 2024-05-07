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10:55, 7 мая 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за фейки о ВС России в социальной сети

Жителю Красноярского края грозит до пяти лет колонии за фейки о ВС России

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Житель Железногорска Красноярского края пойдет под суд по делу о фейках о Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) в социальной сети. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном УФСБ.

Мужчина подозревается в дискредитации ВС РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»). Ему грозит до пяти лет колонии.

По данным правоохранителей, фигурант сделал публикацию на своей странице в социальной сети, в которой написал дискредитирующий Российскую армию текст.

Ранее сообщалось, что краснодарскую стримершу родом из Донецка Ольгу Касьяненко, также известную как Busya18plus, оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России. Она оскорбляла русских по национальному признаку и поддерживала Украину.

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      Анна Габай
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