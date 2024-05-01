Оскорблявшую русских краснодарскую стримершу оштрафовали за дискредитацию армии

Краснодарскую стримершу Ольгу Касьяненко оштрафовали за дискредитацию армии

Краснодарскую стримершу родом из Донецка Ольгу Касьяненко, так же известную как Busya18plus, оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Она оскорбляла русских по национальному признаку и поддерживала Украину, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.

В отношении 27-летней девушки полицейские составили два административных материала. Ее обвиняют в дискредитации ВС РФ, в выражающих явное неуважение к обществу оскорбительных высказываниях и демонстрировании символики экстремистских организаций. Общая сумма штрафа по решению суда превышает 90 тысяч рублей.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая инициировала проверку стримерши опубликовала видео, где девушка извинилась перед гражданами России за дискредитацию армии и демонстрацию запрещенной символики.

Ранее за дискредитацию Российской армии оштрафовали блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву. Со знаменитости взыскали 50 тысяч рублей.