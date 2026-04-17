20:33, 17 апреля 2026Россия

Вышедший из психбольницы Ремесло рассказал о приезде упомянувших Собчак медиков

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Блогер и юрист Илья Ремесло, вышедший из Городской психиатрической больницы № 3 имени Скворцова — Степанова в Санкт-Петербурге, рассказал о моменте приезда к нему медработников, которые якобы упомянули журналистку Ксению Собчак. Публикация появилась в Telegram-канале юриста.

«Когда ко мне приехали медработники, первым делом они заявили о "большом общественном волнении" из-за моих постов, упомянув почему-то Ксению Собчак», — написал он.

Блогер также рассказал, что ему все время говорили о необходимости соблюдать меру критики.

17 марта Ремесло выложил пост с критикой действующей власти и специальной военной операции.

19 марта блогера поместили в психбольницу, он вышел оттуда 17 апреля. Ремесло назвал условия содержания в лечебнице жесткими, а также пообещал рассказать о дальнейших планах.

