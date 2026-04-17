Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:40, 17 апреля 2026

Критиковавший СВО юрист Ремесло вышел из психбольницы и опубликовал заявление

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Ходорковский LIVE (Михаил Ходорковский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, а также список террористов и экстремистов) / YouTube

Юрист и блогер Илья Ремесло вышел из Городской психиатрической больницы № 3 имени Скворцова-Степанова. Об этом он сам заявил в своем Telegram-канале.

«Всем доброго вечера, дорогие друзья! Сегодня вышел из 20 отделения больницы Скворцова-Степанова, где провел 30 дней», — написал он.

Ремесло отметил, что в его крови не нашли алкоголя и наркотиков. Он также заявил, что не жалеет о сделанном, но в критике, по его словам, нужно использовать более взвешенные формулировки.

Юриста поместили в психбольницу 19 марта. По сведениям журналистов, государственные органы никакого участия в этом не принимали. Предварительный диагноз блогера СМИ раскрывать не стали, намекнув, что с похожей болезнью борются многие звезды шоу-бизнеса.

При этом выяснилось, что сестра Ремесло Марина — известный психиатр. Она является кандидатом медицинских наук и работает в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева. Также, предположительно, психиатрами работают отец и мать блогера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко предсказал сценарий нападения США на Россию

    Трамп рассказал о своей поездке в Пакистан

    Вышедший из психбольницы юрист Ремесло рассказал об условиях содержания

    Стали известны все полуфиналисты Кубка Гагарина

    Лукашенко прокомментировал результаты выборов в Венгрии

    Стал известен срок выписки Тарасовой из больницы

    Пассажир схватил стюардессу за голову и притянул ее к своему паху во время рейса

    Основатель наркокартеля «ХимПром» объявился в Мексике

    Трамп анонсировал мир с Ираном в течение «одного-двух дней»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok