Вышедший из психбольницы юрист Ремесло рассказал об условиях содержания

Юрист Ремесло назвал тяжелыми условия содержания в психбольнице

Юрист и блогер Илья Ремесло, вышедший из Городской психиатрической больницы № 3 имени Скворцова-Степанова, рассказал об условиях содержания. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Условия пребывания в больнице довольно тяжелые, даже по сравнению с колонией — например, отсутствуют прогулки», — написал он. Юрист пообещал вскоре назвать причину критики специальной военной операции (СВО), а также рассказать о дальнейших планах.

Ремесло стал известен благодаря деятельности, направленной против Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) и его сторонников. Однако 17 марта он резко изменил позицию, выложив пост с критикой действующей власти и СВО.

В психбольницу его поместили 19 марта. Предварительный диагноз блогера раскрывать не стали. 17 апреля Ремесло заявил, что вышел из лечебницы.