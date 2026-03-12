В одном регионе России почти перестали употреблять алкоголь

РИА Новости: Жители Чечни почти перестали употреблять алкоголь

Жители Чеченской Республики почти перестали употреблять алкогольные напитки. Об этом пишет РИА Новости по итогам анализа статистики.

Согласно этим данным, по состоянию на конец зимы потребление спиртосодержащей продукции на душу населения в кавказском регионе за 12 месяцев составило 0,04 литра. Кроме того, в Ингушетии потребляли 0,6 литра на человека, а в Дагестане — 0,9 литра.

В пятерку лидеров также вошли Кабардино-Балкария с 2,1 литра на душу населения в год и Карачаево-Черкессия с 2,65 литра. При этом в Москве жители за последний год выпивали в среднем 4,9 литра алкоголя, а в Санкт-Петербурге — 6,2 литра. Самым пьющим регионом из приведенных в материале оказалась Свердловская область, где за 12 месяцев употребили 10,26 литра алкоголя на человека.

Ранее стало известно, что по итогам января 2026 года суммарные объемы продаж крепкого алкоголя в России увеличились на 4,1 процента. Самым популярным напитком в этой категории у россиян оказалась водка.