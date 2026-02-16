Россияне потянулись к крепкому спиртному

РАТК: Продажи крепкого алкоголя в России выросли на 4,1 процента в январе

По итогам января 2026 года суммарные объемы продаж крепкого алкоголя в России увеличились на 4,1 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. О заметном росте спроса граждан на этот вид спиртного сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

За отчетный период в стране реализовали в общей сложности 10,03 миллиона дал такого рода продукции. Речь идет об алкоголе крепостью более 9 процентов.

Самым популярным напитком в этой категории у россиян традиционно является водка. Ее совокупные продажи в начале года выросли на 1,9 процента и достигли отметки в 6,07 миллиона дал, уточнили аналитики. Реализация ликеро-водочных изделий за это время подскочила на 17,7 процента (до 1,71 миллиона дал), а других спиртных напитков — на 2,4 процента (до 1,18 миллиона), констатировали эксперты.

Потребители пока не заметили ценового эффекта от очередного повышения акцизов на алкоголь, отмечает глава гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Стоимость спиртного (в том числе крепкого) все еще остается на прошлогоднем уровне. На этом фоне граждане устремились сформировать запасы, пока цены не начали расти.

Ситуация может измениться уже в обозримом будущем, добавил эксперт. Сейчас сети активно проводят переоценку ассортимента, поясняет он. В этом плане более показательными для рынка станут мартовские результаты продаж. На фоне заметного роста акцизов аналитик фондового рынка «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев не исключил расцвета черного алкорынка в России. С учетом ожидаемого подорожания спиртного многие граждане, полагает он, предпочтут варить самогон.