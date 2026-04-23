Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:53, 23 апреля 2026Экономика

Центробанк призвали к радикальным шагам в вопросе ключевой ставки

Глава РСПП Шохин призвал ЦБ снизить ключевую ставку в апреле до 14 процентов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Отечественные компании выступают за более радикальное изменение ключевой ставки, руководству Центробанка (ЦБ) стоит прислушаться к их мнению. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит «Интерфакс».

Более активное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора соответствует интересам российских предприятий, отметил он. На ближайшем заседании, которое состоится в пятницу, 24 апреля, совету директоров стоит понизить ключевую ставку сразу на процентный пункт, до 14 процентов годовых, резюмировал Шохин.

Руководству регулятора не нужно «идти маленькими шажками», а стоит перейти к более радикальному изменению ключевой ставки, полагает глава бизнес-объединения. «Было бы правильным более радикально действовать здесь и снизить ставку на процентный пункт», — констатировал Шохин.

В пользу более радикального снижения ключевой ставки, отмечал доцент Финуниверситета при правительстве России Петр Щербаченко, говорит в том числе постепенное замедление темпов роста потребительских цен и инфляционных ожиданий граждан. Однако руководство ЦБ, скорее всего, выберет более осторожный вариант и понизит планку на 0,5 п.п., до 14,5 процента годовых, полагает эксперт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok