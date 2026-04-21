В России назвали варианты дальнейших решений ЦБ по ключевой ставке

Аналитик Щербаченко: ЦБ снизит ключевую ставку на 0,5 или 1 п.п. в апреле

Руководство Центробанка (ЦБ) с большой долей вероятности продолжит придерживаться взятого курса на ослабление денежно-кредитной политики (ДКП). Такой прогноз дал доцент Финуниверситета при правительстве России Петр Щербаченко. Комментарий аналитика есть в распоряжении «Ленты.ру».

На ближайшем заседании, которое состоится в пятницу, 24 апреля, совет директоров ЦБ будет выбирать из трех возможных вариантов. Первый подразумевает снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта (п.п.), второй — понижение планки на п.п., а третий — ее сохранение на нынешнем уровне 15 процентов годовых. Возможность повышения ключевой ставки Щербаченко исключил.

В пользу первых двух вариантов говорят в том числе постепенное замедление темпов роста потребительских цен и инфляционных ожиданий россиян. Ближе к середине апреля, напомнил аналитик, Росстат зафиксировал нулевой недельный прирост стоимости товаров и услуг на внутреннем рынке.

Однако руководство ЦБ, скорее всего, выберет первый вариант — снижение ключевой ставки на 0,5 п.п., до 14,5 процента годовых. Это обусловлено осторожным подходом совета директоров в вопросе изменения ДКП, пояснил эксперт. Что касается перспектив ключевой ставки до конца этого года, то она с большой долей вероятности опустится до 11-12 процентов, заключил Щербаченко.

Впрочем, советник главы ЦБ Кирилл Тремасов ранее не исключил сохранения ключевой ставки на уровне 15 процентов годовых. Он допустил, что руководство регулятора может взять паузу в смягчении ДКП. В качестве еще одного возможного варианта он назвал снижение планки до 14,5 процента. Многое в этом вопросе будет зависеть от динамики инфляции, резюмировал советник Эльвиры Набиуллиной.