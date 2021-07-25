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Петр Ян отреагировал на обещание Стерлинга уничтожить его в реванше

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Петр Ян
Петр Ян
Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян отреагировал на обещание американца Алджамейна Стерлинга уничтожить его в реванше. Соответствующий пост доступен в Twitter спортсмена.

«Я просто уничтожу этого парня и избавлюсь от него», — пообещал Стерлинг журналисту Ариэлю Хельвани, комментируя новость о дате реванша с Яном. Российский боец ответил сопернику тремя смеющимися эмодзи.

24 июля Хельвани сообщил, что реванш Яна и Стерлинга состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. На кону будет стоять титул чемпиона UFC в легчайшем весе, которым владеет американец. В рамках этого же ивента пройдет чемпионский поединок между поляком Яном Блаховичем и бразильцем Гловером Тейшейрой.

Первый бой Яна и Стерлинга прошел 7 марта 2021 года. Российский боец нанес запрещенный удар коленом в голову лежащего соперника и проиграл титул дисквалификацией. Стерлинг стал первым чемпионом UFC в истории, которому удалось завоевать чемпионский пояс таким образом.

В активе Яна 15 побед при двух поражениях в карьере. Стерлинг одержал 20 побед и потерпел три поражения в ММА.

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