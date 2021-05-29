Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян посмеялся над вызовом от американца Роба Фонта. Пост доступен в Twitter-аккаунте россиянина.

Россиянин шуткой ответил на вызов американского бойца. «Не откусывай больше, чем можешь проглотить. Ты не смог нокаутировать Коди Гарбрандта, у которого нет подбородка своими плюшевыми лапками», — написал Ян.

28 мая стало известно, что Фонт готов подраться с Яном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщил портал BJPenn.

Ян утратил титул чемпиона UFC в легчайшем весе в поединке с Алджамэйном Стерлингом. Россиянин допустил нелегальный удар коленом по голове лежащего соперника и проиграл. Стерлинг готов вернуться к выступлениям осенью. Ожидается, что ему вновь придется провести бой с Яном.

Петр Ян — бывший чемпион UFC и ACB в легчайшем весе. На счету 28-летнего россиянина 15 побед при двух поражениях.