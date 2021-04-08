Стерлинг признался в отказе от реванша с Яном

Американский боец смешанного стиля (ММА) Алджамейн Стерлинг признался в отказе от реванша с россиянином Петром Яном. Его слова приводит MMA News.

Стерлинг заявил, что его не устроили возможные сроки нового противостояния. «Они попросили меня сразиться 15 мая, сообщив об этом всего через неделю после первого боя», — заметил американец, добавив, что ему требуется восстановление. По словам бойца, пройдет как минимум девять месяцев, прежде чем он вновь сможет выйти в октагон.

27 марта Стерлинг возмутился тем, что Ян получит реванш, несмотря на дисквалификацию в их противостоянии. По мнению бойца, россиянин должен был столкнуться с санкциями.

7 марта Ян лишился пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. В решающем эпизоде поединка россиянин нанес запрещенный удар и был дисквалифицирован. Новым чемпионом стал Стерлинг.

В поединке со Стерлингом Ян потерпел первое поражение в UFC и второе в карьере. Чемпионский титул российский боец завоевал после ухода из спорта обладателя титула Генри Сехудо. В бою за вакантный пояс он одолел бразильца Жозе Алду.