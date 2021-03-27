Стерлинг возмутился организацией реванша с Яном

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг прокомментировал организацию матча-реванша с россиянином Петром Яном. Об этом сообщает BJ Penn.

31-летний американец возмутился тем, что российский боец получил возможность взять реванш вместо штрафных санкций. «В других видах спорта после намеренного нарушения правил следует какое-то наказание, а не награда», — заявил Стерлинг.

18 марта Ян отметил, что ведет переговоры с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) относительно второго поединка со Стерлингом. По его словам, схватка может пройти уже летом.

7 марта Ян не сумел защитить пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, несмотря на преимущество по ходу поединка. В решающем эпизоде боя россиянин нанес запрещенный удар и потерпел поражение путем дисквалификации. Впервые в истории титульных поединков пояс достался победителю таким образом.

В поединке со Стерлингом Ян потерпел первое поражение в UFC и второе в карьере. Чемпионский пояс он завоевал после ухода из спорта обладателя титула Генри Сехудо. В бою за вакантный пояс он одолел бразильца Жозе Алду.