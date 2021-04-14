Американский боец UFC бросил вызов Яну и нарвался на ответ

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон О'Мэлли бросил вызов россиянину Петру Яну. Об этом он написал в своем Twitter.

«Эй, Петр Ян, что ты делаешь в июле, брат? Хочешь побить меня, пока ждешь реванша?» — заявил О'Мэлли. В ответ россиянин поинтересовался, находится ли американец снова «под кайфом».

Ян лишился пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом 7 марта. Россиянин нанес запрещенный удар коленом в голову соперника и был дисквалифицирован. Стерлинг стал первым чемпионом UFC в истории, которому удалось завоевать титул таким образом. Бой-реванш должен состояться осенью.

О'Мэлли выступает в UFC с 2018 года. В рамках промоушена спортсмен провел пять боев, в которых одержал четыре победы и потерпел одно поражение. Последний раз он выходил в октагон 27 марта, нокаутировав бразильца Томаса Алмейду.