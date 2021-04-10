Петр Ян призвал лишить Стерлинга пояса чемпиона UFC и получил ответ американца

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян вновь вступил в перепалку с американцем Алджамейном Стерлингом. Спортсмены обменялись сообщениями в Twitter.

9 апреля Ян выразил возмущение тем, что Стерлинг не хочет драться с ним 15 мая. «Просто лишите это посмешище пояса», — написал российский боец. «Посмешище — чемпион. А ты, впервые столкнувшись с бойцом из первой пятерки рейтинга, оказался слишком туп для победы, несмотря на преимущество в выносливости. Жду не дождусь, как выбью из тебя все дерьмо», — ответил Стерлинг.

8 апреля Стерлинг пожаловался, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) попросило о проведении второго поединка с Яном 15 мая. Американец отклонил это предложение, так как не успевает восстановиться.

7 марта Ян утратил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. Он нанес запрещенный удар в поединке со Стерлингом и проиграл путем дисквалификации.

Ян потерпел первое поражение в рамках UFC. Стерлинг же стал первым чемпионом в истории промоушена, который завоевал пояс через дисквалификацию соперника.