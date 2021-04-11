Стерлинг обозначил сроки возвращения в UFC и обратился к Яну

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг заявил, что вернется в октагон Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре. Об этом он написал в Twitter.

При этом Стерлинг обратился к Петру Яну, с которым должен провести матч-реванш осенью. «До встречи осенью», — написал он. Российский боец отреагировал на заявление своего соперника. «Запомните мои слова, этот клоун не выйдет в клетку в октябре», — считает он.

Бойцы в очередной раз вступили в перепалку в социальных сетях. До этого Ян публично призывал лишить Стерлинга пояса за неготовность последнего защищать пояс чемпиона UFC в легчайшем весе 15 мая.

В конце марта Стерлинг возмутился тем, что Ян получит матч-реванш. По мнению американца, за нарушение правил в их первом бою россиянин должен был бы столкнуться с санкциями.

Ян лишился пояса в поединке со Стерлингом 7 марта. Россиянин нанес запрещенный удар коленом в голову лежащего соперника. Стерлинг стал первым чемпионом UFC в истории, которому удалось завоевать титул таким образом.