Петр Ян снова пошутил над Стерлингом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян пошутил над американцем Алджамейном Стерлингом. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

«Буду болеть за Стерлинга на церемонии "Оскар"», — написал 28-летний россиянин. Он в очередной раз намекнул на симуляцию Стерлинга в их очном противостоянии на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сравнив американца с киноактером. Ежегодная церемония вручения премии «Оскар» пройдет в ночь на 26 апреля.

11 апреля Стерлинг заявил, что вернется к выступлениям в октагоне осенью. До этого он выражал недовольство тем, что Ян получит матч-реванш.

Российский боец лишился пояса в поединке со Стерлингом 7 марта. Россиянин нанес запрещенный удар коленом в голову лежащего соперника. Стерлинг стал первым чемпионом UFC в истории, которому удалось завоевать титул подобным образом.