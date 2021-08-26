UFC официально объявил о реванше Яна со Стерлингом

UFC анонсировал проведение 30 октября в ОАЭ реванша россиянина Яна со Стерлингом

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально анонсировал реванш российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна c американцем Алджамейном Стерлингом. Об этом сообщается в Instagram организации.

Поединок совместно со встречей поляка Яна Блаховича с бразильцем Гловером Тейшейрой станет главным событием турнира UFC 267. Ивент состоится 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Впервые о готовящемся реванше Яна и Стерлинга на UFC 267 стало известно в июле. Тогда о планах на проведение поединка сообщил журналист Ариэл Хельвани.

7 марта этого года российский боец утратил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, уступив Стерлингу из-за дисквалификации. Ян нанес сопернику запрещенный удар коленом по голове лежащего соперника, что вынудило рефери присудить победу американцу, который стал новым обладателем пояса.