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Петр Ян подтвердил возвращение в октагон UFC

Российский боец Петр Ян подписал соглашение на поединок с Алджамейном Стерлингом
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Фото: Jeff Bottari / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян заявил о подписании соглашения о проведении поединка осенью. Пост доступен в Twitter-аккаунте россиянина.

Россиянин подтвердил дату возвращения: Ян вернется в клетку Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 30 октября. Он выступит на номерном турнире организации UFC 267, который пройдет на Абу-Даби. Соперником отечественного бойца должен стать Алджамейн Стерлинг.

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Впервые о готовящемся реванше Яна и Стерлинга на UFC 267 стало известно в июле. Тогда о планах на проведение поединка сообщил журналист Ариэл Хельвани.

В июне желание подраться с Яном выразил еще один боец — Шон О’Мэлли. Американец заявил, что хочет поединка в России.

7 марта Ян утратил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, уступив Стерлингу путем дисквалификации. Отечественный боец нанес запрещенный удар коленом по голове лежащего соперника, что вынудило рефери присудить победу Стерлингу.

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