Петр Ян прокомментировал срыв титульного боя со Стерлингом

Петр Ян о неучастии Алджамейна Стерлинга в бою с ним: я же говорил

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян прокомментировал ситуацию вокруг сорвавшегося титульного поединка с американцем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Пост отечественного спортсмена доступен в Twitter.

Ян ретвитнул собственное сообщение от 2 сентября, где предсказывал отказ Стерлинга от поединка с ним. «Я же говорил», — написал россиянин.

Спортсмены должны были сойтись в октагоне на турнире UFC 267. Однако 25 сентября стало известно, что Стерлинг снялся с поединка. Причины решения не афишировались. Американец удерживает пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

В марте Ян уступил Стерлингу из-за дисквалификации. Россиянин нанес запрещенный удар и лишился пояса чемпиона UFC.

Ян — бывший чемпион UFC и ACB в легчайшем весе. До схватки со Стерлингом россиянин не знал поражений в UFC.