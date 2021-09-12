Российского бойца MMA дисквалифицировали за запрещенный удар

Боец MMA Ибрагим Магомедов был дисквалифицирован за запрещенный удар на турнире АСА

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ибрагим Магомедов был дисквалифицирован за запрещенный удар в поединке против поляка Бартоша Лещко на турнире АСА128. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

В первом раунде Магомедов ударил поляка коленом в голову, когда тот касался канваса ногами и рукой. По правилам ММА спортсмен, касающийся пола тремя точками опоры, считается лежачим. В ACA рассказали, что в результате случившегося победу присудили Лещко.

49-летний Магомедов выступает в ACA с 2019 года. На его счету шесть побед и два поражения под эгидой промоушена. Лешко проводил второй поединок под эгидой промоушена. Всего в его активе десять побед, одно поражение. Еще один поединок с его участием завершился вничью.

В марте этого года российский боец Петр Ян утратил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, уступив американцу Алджамейну Стерлингу из-за дисквалификации. Ян нанес сопернику запрещенный удар коленом по голове лежащего соперника, что вынудило рефери присудить победу американцу, который стал новым обладателем пояса.