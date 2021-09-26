Петр Ян обратился с требованием к UFC после срыва титульного боя со Стерлингом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с требованием предоставить ему возможность провести титульный бой. Обращение к организации спортсмен выложил в Instagram.

Так россиянин отреагировал на срыв поединка с Алджамейном Стерлингом. Он назвал американца трусом, а также заявил, что хочет выйти в октагон 30 октября в Абу-Даби, как и планировалось. «Дайте мне любого бойца из топ-5, топ-7 или топ-10, который заслуживает драться за пояс. Покажу вам, кто здесь настоящий чемпион», — заявил Ян.

Россиянин и американец должны были встретиться на турнире UFC 267. 25 сентября Стерлинг снялся с поединка, причины такого решения не сообщались. Американец является чемпионом UFC в легчайшем весе.

В марте Ян уступил Стерлингу из-за дисквалификации. Россиянин нанес запрещенный удар и лишился пояса чемпиона UFC.