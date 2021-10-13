Петр Ян рассказал о планах покинуть MMA в ближайшие годы

Российский боец UFC Петр Ян намерен покинуть ММА к 30 годам и заниматься детским спортом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян рассказал о дальнейших планах. Его слова приводит FIghtNews.

Отечественный спортсмен планирует покинуть MMA в ближайшие годы и сосредоточиться на поддержке детского спорта в стране. «Хочу, чтобы ребята занимались бесплатно, чтобы это было доступно. Пробовать себя в других весовых категориях — это мне неинтересно», — добавил он.

Ян уточнил, что намерен оставить профессиональный спорт к 30 годам. В ближайших выступлениях он хочет снова завоевать пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и провести несколько защит.

30 октября Ян вернется в октагон UFC. Бывшему чемпиону организации в легчайшем весе будет противостоять Кори Сэндхаген.

В марте Ян утратил чемпионский пояс. Россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу путем дисквалификации. Он нанес запрещенный удар в голову лежащему сопернику и лишился титула.

Всего на счету 28-летнего Яна 15 побед и два поражения в MMA.