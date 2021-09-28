Определился соперник Петра Яна по бою за титул временного чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян проведет бой с американцем Кори Сэндхагеном за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

Спортсмены встретятся 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. По информации источника, соперник россиянина определен окончательно, боец из США уже дал согласие на поединок.

26 сентября Ян обратился к руководству промоушена из-за срыва его поединка с американцем Алджамейном Стерлингом. Россиянин потребовал ему найти подходящего соперника, чтобы, как и было запланировано ранее, провести бой 30 октября.

Стерлинг снялся с поединка против Яна 25 сентября. Американец является чемпионом UFC в легчайшем весе. Он забрал титул у россиянина в марте этого года. Тогда Ян нанес запрещенный удар и был дисквалифицирован.