Стерлинг оправдался за отказ от поединка с Яном

Алджамэйн Стерлинг объяснил решение сняться с боя с россиянином Петром Яном в UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамэйн Стерлинг прояснил ситуацию вокруг сорванного поединка против россиянина Петра Яна. Пост доступен в Instagram.

Стерлинг заявил, что отказался от участия в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не из-за травмы. Спортсмен отметил, что не готов форсировать подготовку после операции на шее, которая прошла в апреле.

«Мое тело пока со мной не согласно. Я уже просил дать мне время, обращался и к Петру. Я все еще хочу стать первым в UFC, который надерет ему зад», — отметил Стерлинг.

Ян уже обратился к руководству промоушена из-за срыва его поединка против Стерлинга. Россиянин настроен принять участие в ивенте UFC 267, несмотря на потерю соперника. Ян попросил оппонента из первой десятки рейтинга.

25 сентября стало известно, что Стерлинг снялся с поединка против Яна на турнире UFC 30 октября. Американец удерживает пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. Он забрал титул у Яна в мартовском турнире. Тогда россиянин уступил из-за нарушения правил.