Петр Ян оценил доставшегося ему вместо Стерлинга соперника

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян высказался о решении руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) дать ему в соперники американца Кори Сэндхагена. Об этом сообщает бойцовский клуб «Архангел Михаил» в Instagram.

Спортсмен оценил американца как очень достойного и серьезного оппонента. При этом россиянин выразил недовольство тем, что будет бороться с соперником за временный титул. «Это политика UFC, и туда я не лезу. Я рад тому, что могу выйти и сделать свою работу», — заявил Ян.

О том, что россиянин 30 октября в Абу-Даби проведет бой против Сэндхагена, стало известно в среду, 28 сентября. Американец займет место соотечественника Алджамейна Стерлинга, который 25 сентября снялся с поединка с Яном без объяснения причины.

Спортсмены должны были поспорить за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. В марте этого года Ян проиграл Стерлингу из-за дисквалификации и лишился пояса.