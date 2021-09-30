Стерлинг назвал условие для проведения реванша с Яном до конца года

Алджамейн Стерлинг рассказал о возможности реванша с Петром Яном в 2021 году

Американский боец смешанного стиля (ММА) Алджамейн Стерлинг высказался о повторном поединке с россиянином Петром Яном и назвал условие его проведения. Спортсмена цитирует Sportskeeda.

Стерлинг, рассуждая о возможности проведения реванша с Яном, заявил, что бой может состояться до конца 2021 года, в декабре. Это произойдет при условии, что россиянин проведет быстрый поединок с Кори Сэндхагеном.

При этом боец посчитал соотечественника фаворитом в этом бое. «Как по мне, Ян чрезвычайно тяжелый на ногах, а Кори очень динамичный и может закончить поединок в любую минуту», — рассказал Стерлинг.

Ян сразится с Сэндхагеном за пояс временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 30 октября в Абу-Даби. Российский боец должен был встретиться со Стерлингом, но американец снялся с поединка без объяснения причин.

Россиянин провел первый поединок со Стерлингом 7 марта в Лас-Вегасе. Ян нанес сопернику запрещенный удар и был дисквалифицирован. Победу отдали Стерлингу, он стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе.

