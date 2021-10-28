Махачев и Хукер провели дуэль взглядов перед UFC 267

Ислам Махачев и Дэн Хукер провели дуэль взглядов перед поединком на UFC 267 в Абу-Даби

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев и его соперник из Новой Зеландии Дэн Хукер провели дуэль взглядов перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ролик доступен в Twitter-аккаунте промоушена.

Махачев и Хукер пожали друг другу руки и улыбнулись. Их поединок пройдет в рамках турнира UFC 267 30 октября. Новозеландец принял бой после того, как от участия был вынужден отказаться бразилец Рафаэль Дос Аньос.

В главном поединке UFC 267 за титул чемпиона в полутяжелом весе поспорят поляк Ян Блахович и бразилец Гловер Тейшера. Кроме того, в рамках турнира состоится бой россиянина Петра Яна и американца Кори Сэндхагена.

В Абу-Даби также подерется российский тяжеловес Александр Волков. Его соперником станет Марчин Тыбура. Кроме него Россию будут представлять Магомед Анкалаев, Зубайра Тухугов, Роман Копылов, Шамиль Гамзатов, Магомед Мустафаев и Дамир Исмагулов.