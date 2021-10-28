Махачев и Хукер провели дуэль взглядов перед UFC 267

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев и его соперник из Новой Зеландии Дэн Хукер провели дуэль взглядов перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ролик доступен в Twitter-аккаунте промоушена.
A true treat for fight fans 👊— UFC (@ufc) October 28, 2021
🇷🇺 @MakhachevMMA vs 🇳🇿 @DanTheHangman
[ #UFC267 | Saturday | 𝙋𝙧𝙚𝙡𝙞𝙢𝙨 10:30𝙖𝙢𝙀𝙏 | 𝙈𝙖𝙞𝙣 𝘾𝙖𝙧𝙙 2𝙥𝙢𝙀𝙏 | LIVE on ESPN+ | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] pic.twitter.com/hO6BB6M0Dn
Махачев и Хукер пожали друг другу руки и улыбнулись. Их поединок пройдет в рамках турнира UFC 267 30 октября. Новозеландец принял бой после того, как от участия был вынужден отказаться бразилец Рафаэль Дос Аньос.
В главном поединке UFC 267 за титул чемпиона в полутяжелом весе поспорят поляк Ян Блахович и бразилец Гловер Тейшера. Кроме того, в рамках турнира состоится бой россиянина Петра Яна и американца Кори Сэндхагена.
В Абу-Даби также подерется российский тяжеловес Александр Волков. Его соперником станет Марчин Тыбура. Кроме него Россию будут представлять Магомед Анкалаев, Зубайра Тухугов, Роман Копылов, Шамиль Гамзатов, Магомед Мустафаев и Дамир Исмагулов.