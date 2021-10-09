Гейджи возмутился ростом Махачева в рейтинге UFC

Гейджи заявил, что Ислам Махачев поднялся в рейтинге UFC без схваток с сильными бойцами

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гейджи поделился мнением относительно развитием карьеры Ислама Махачева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Американец дал интервью журналистке Хэлен Йи в YouTube.

32-летний Гейджи заявил, что хотел бы видеть схватку Махачева с теми, кто выше него в рейтинге UFC. «Честно, немного странно на все это смотреть. Да, у нас один менеджер и все такое. Но парень взлетел на 12-е место, потом на пятое, побив чувака, который занимал 14-е место в рейтинге.... Странно видеть такой рост», — возмутился американец.

Махачев входит в пятерку лучших легковесов UFC. 30 октября ему предстоит поединок с новозеландцем Дэном Хукером. Он занимает шестое место в рейтинге легкого веса UFC.

В своем последнем поединке Махачеву противостоял бразилец Тиагу Мойзес. Перед схваткой с россиянином он был 14-м в списке лучших легковесов UFC.

Гейджи удерживает второе место в рейтинге дивизиона. Американец — бывший временный чемпион UFC. Он дрался за титул организации в легком весе с россиянином Хабибом Нурмагомедовым и уступил.