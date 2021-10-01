Боец UFC объяснил решение подраться с Махачевым

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Дэн Хукер прокомментировал свое решение заменить бразильца Рафаэля Дос Аньоса и принять поединок с россиянином Исламом Махачевым. Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале The Mac Life.

Хукер признался, что его не беспокоит репутация Махачева, который считается преемником Хабиба Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Новозеландец выразил уверенность, что победа над россиянином приблизит его к поединку за титул чемпиона UFC в легком весе.

«Кто-то говорит, что он непобедим, и все такое. Я тренировался с парнями вроде него. Они такие же люди — у них бывают травмы, им бывает больно. Я уверен, что способен вырубить его. Для других — это какой-то особый тип, для меня же — очередное тело», — объяснил Хукер решение подраться с Махачевым.

Ранее 1 октября стало известно, что Хукер заменит Дос Аньоса на турнире UFC 267 и встретится с Махачевым. Турнир пройдет в Абу-Даби 30 октября.

Хукер одержал победу на турнире UFC 26 сентября над немцем Насратом Хакпарастом. Таким образом, он прервал серию из двух поражений. Всего в его активе 21 победа при 10 поражениях. Махачев выиграл 20 поединков и лишь однажды в карьере уступил.