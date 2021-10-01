Махачев получил нового соперника в UFC

Дэн Хукер согласился на бой с Исламом Махачевым после отказа Рафаэля Дос Аньоса

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) нашел замену бразильцу Рафаэлю Дос Аньосу, который снялся с поединка против россиянина Ислама Махачева. Об этом сообщает ESPN.

Российский боец получил нового оппонента. Глава UFC Дэйна Уайт подтвердил, что Дэн Хукер подерется с Махачевым на UFC 267, который намечен на 30 октября.

Новозеландец согласился заменить Дос Аньоса. Последний снялся с поединка против Махачева, сославшись на проблемы со здоровьем. Бой между ними сорвался в очередной раз. Махачев, узнав об отказе, обвинил соперника в трусости.

Хукер одержал победу на турнире UFC 26 сентября над немцем Насратом Хакпарастом. Таким образом, он прервал серию из двух поражений.

Махачев демонстрирует серию из восьми побед. В своем последнем поединке он вынудил сдаться бразильца Тиагу Мойзеса.