Глава UFC рассказал о будущем Махачева

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о будущем оппоненте россиянина Ислама Махачева. Об этом он рассказал в YouTube-шоу The A-Side Livechat.

Уайт заявил, что намерен организовать для Махачева поединок с американцем иранского происхождения Бенеилом Дариушом. Последний отметился победой над бывшим временным чемпионом UFC Тони Фергюсоном.

Махачев 18 июля одолел бразильца Тьягу Мойзеса. Россиянин назвал несколько бойцов, с которыми хотел бы встретиться в октагоне. В частности, Махачев нацелен на поединок с Рафаэлем Дос Аньосом и бывшим чемпионом Bellator Майклом Чэндлером.

Дариуш одержал в UFC семь побед подряд. Он не уступает с марта 2018-го.

Махачев — ученик Абдулманапа Нурмагомедова, тренера и отца экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.