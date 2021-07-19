Махачева обвинили в копировании Нурмагомедова

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Дэн Хукер прокомментировал стиль россиянина Ислама Махачева. Его слова приводит MMA Fighting.

31-летний Хукер обвинил российского бойца в копировании стиля его соратника — Хабиба Нурмагомедова. Новозеландец признался, что смотрел поединок Махачева на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с перемоткой.

«Парень, ты просто списал всю домашку у своего друга. Верни Хабибу его тетрадки и выдумай что-нибудь сам», — заявил Хукер.

18 июля Махачев одержал очередную победу в UFC, вынудив сдаться бразильца Тьяго Мойзеса. Перед турниром россиянин заметил, что «не знает, о ком речь», когда один из репортеров спросил его о Хукере.

Махачев тренировался вместе с Нурмагомедовым, бывшим чемпионом UFC в легком весе. Оба спортсмена — воспитанники заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался в июле 2020-го.