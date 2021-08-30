UFC подтвердил возвращение Махачева в октагон

UFC официально объявил о поединке Ислама Махачева и Рафаэля Дос Аньоса

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 30 октября. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте организации.

UFC подтвердил участие 29-летнего россиянина в номерном ивенте. Махачев столкнется в октагоне с бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом на турнире UFC 267. Ранее было объявлено о проведении поединка между российским тяжеловесом Александром Волковым и поляком Марчином Тыбурой.

О планах организовать поединок Махачева и Дос Аньоса стало известно 3 августа. До этого бой между бразильцем и россиянином срывался дважды.

Махачев одержал восемь побед подряд в рамках организации. В своем последнем поединке он вынудил сдаться бразильца Тиагу Мойзеса. После успеха он объявил о готовности драться с Дос Аньосом и американцем Тони Фергюсоном.

Махачев — друг бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Они тренировались в American Kickboxing Academy под руководством Хавьера Мендеса. Кроме того, Махачев — ученик Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера экс-чемпиона.