Махачев рассказал о предложении соперника отдать россиянину победу

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев рассказал о предложении одного из соперников отдать ему победу в поединке. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Махачев уточнил, что речь не о MMA, а о соревнованиях по боевому самбо в Ингушетии. По воспоминанию россиянина, он должен был выйти на поединок с травмой, о чем узнал его оппонент. Последний предложил добровольно проиграть и отдать победу Махачеву, в ответ на что россиянин ответил отказом. Он предложил сопернику провести честный поединок и одержал победу в схватке.

Махачев известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 30 октября ему предстоит поединок с новозеландцем Дэном Хукером. Последний согласился выйти на замену вместо экс-чемпиона организации Рафаэля Дос Аньоса.

Махачев — соратник экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Он тренировался под началом его отца Абдулманапа Нурмагомедова и неоднократно выступал на турнирах по боевому самбо.