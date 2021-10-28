Стерлинг назвал сроки возвращения ради защиты титула чемпиона UFC

Стерлинг хочет подраться с победителем боя между Яном и Сэндхагеном в начале 2022-го

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг обозначил сроки возвращения к выступлениям. Об этом сообщает Bloody Elbow.

Американец хочет провести защиту своего пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) уже в начале 2022-го. Стерлинг заявил, что рассчитывает на поединок с победителем схватки между россиянином Петром Яном и Кори Сэндхагеном. Действующий чемпион назвал и возможный срок нового поединка: он может состояться в январе, феврале или марте.

Ян и Сэндхаген подерутся на турнире UFC в Абу-Даби 30 октября. Первоначально соперником российского бойца должен был стать именно Стерлинг, однако американец снялся с титульного поединка, сославшись на проблемы с шеей. Ян публично усомнился в том, что его бывший соперник испытывает проблемы со здоровьем.

В марте 2021-го Ян не сумел защитить титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Он уступил Стерлингу путем дисквалификации: россиянин нанес запрещенный удар.

Ян впервые завоевал пояс UFC, одолев бразильца Жозе Альдо. Выступая в России, он становился чемпионом ACB в легчайшем весе.