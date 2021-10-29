Глава UFC допустил сотрудничество с Хасбиком

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт допустил сотрудничество с дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции перед турниром UFC 267.

«Насчет боя в UFC не знаю. Но мы определенно что-то сделаем вместе с Хасбиком», — сообщил промоутер. Ранее в пятницу, 29 октября, Уайт отреагировал на видеообращение Хасбуллы в Instagram. Функционер поприветствовал блогера, который станет гостем на турнире UFC 267.

В главном бою вечера сойдутся Гловер Тейшера и Ян Блахович. Они поспорят за титул в полутяжелом весе. Также впервые с марта подерется Петр Ян. В поединке за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе ему будет противостоять Кори Сэндхаген.

Хасбик обрел популярность в Instagram и TikTok из-за своей необычной внешности. У него врожденное заболевание, из-за которого 18-летний Хасбулла похож на маленького ребенка. В медиа также освещалось продвижение несостоявшегося поединка дагестанца с другим блогером — Абдурозиком.