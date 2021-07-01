Популярный чеченский блогер раскрыл гонорар блогера-карлика Хасбика

Популярный чеченский блогер Асхаб Тамаев рассказал о конфликте со своим другом и коллегой Хасбуллой Магомедовым, известным в сети под псевдонимом Хасбик. В видео, опубликованном на YouTube, Тамаев также раскрыл гонорары Хасбика.

Блогер сообщил, что познакомился с Магомедовым около шести месяцев назад. Тамаев решил, что Хасбик будет интересен его зрителям, и предложил ему сняться в видео для YouTube. За первый ролик он заплатил коллеге 25 тысяч рублей.

Видео с участием Хасбика за очень короткий срок набрало более двух миллионов просмотров, поэтому Тамаев предложил блогеру-карлику, страдающему редким генетическим заболеванием, продолжить сотрудничество.

«И за эти ролики, конечно, я ему платил уже хорошо. Ценник на один ролик уже в то время был 100 тысяч рублей. Сейчас же Хасбулла получает 300 тысяч рублей за один ролик», — заявил Тамаев.

Он также объяснил, почему поругался с Хасбиком. «У нас возникло недопонимание. Я включил свой характер, он включил свой характер. Ну такое небольшое недопонимание произошло. На этом наши съемки остановились», — рассказал блогер и подчеркнул, что подобная ссора произошла не в первый раз.

По мнению Тамаева, причина конфликта заключается в людях, которые окружают Хасбика и говорят, что блогер обманывает его и издевается над ним. При этом Тамаев категорически не согласился с подобными обвинениями и заключил, что хорошо относится к Хасбику и уважает его.

Хасбулла Магомедов — 18-летний дагестанский блогер, который обрел вирусную популярность в 2020 году благодаря своей нестандартной внешности: рост Хасбика при весе 18 килограммов составляет 93 сантиметра.