На дагестанского блогера «открыли охоту» из-за фото c фильтром в Instagram

Блогер из Дагестана сообщил, что его хотят убить из-за фото в Instagram. Об угрозах он рассказал в своем TikTok-аккаунте. Позже ролик пользователя был удален.

«Я живу в Дагестане и я хочу показать, за что меня хотят убить. Я просто выложил фотку. На меня сейчас открыта охота за это, а так, всем удачного дня», — написал дагестанец. В видео он показал скриншоты переписок с угрозами и оскорблениями, поступившими ему в директ, а также фото, которое он накануне опубликовал в Instagram. На кадре заметен наложенный фильтр с бабочками и сиянием кожи.

Ранее в Дагестане силовики взяли штурмом убежище для сбежавших от насилия женщин. Чеченку Халимат Тарамову, которая была задержана в убежище, насильно увезли в Чечню. По утверждению правозащитницы Светланы Анохиной, полицейские и неизвестные мужчины «таскали ее за ноги и руки, ударили несколько раз и выволокли ее и нескольких женщин из шелтера».