Дагестанский блогер-карлик Хасбик покорил иностранцев

Дагестанский YouTube-блогер Хасбулла Магомедов, известный в сети под псевдонимом Хасбик, покорил иностранцев своими публикациями в соцсетях. Многие зарубежные пользователи отмечают, что им нравятся мемы и ролики с участием блогера-карлика.

В России Хасбик стал особенно популярен в середине мая, в преддверии боя по правилам MMA с таджикистанским певцом Абдурозиком. Оба юноши родились с генетической мутацией, из-за которой они визуально похожи на детей.

Иностранцы стали активно создавать аккаунты, посвященные Хасбику. В них публикуют фото и видео с его участием. Другие выражают свою симпатию к блогеру через новые мемы.

Admiring the view pic.twitter.com/pXGOzXY1xh — hasbulla fan account🇵🇸 (@swagIord0) June 1, 2021

В роликах показывается, как Хасбулла водит автомобиль или мотоцикл, некоторые являются подборкой фрагментов из разных видео с участием блогера под музыку. Пользователи зачастую используют уже известные форматы, например, картинку с парой, где женщина размышляет, о чем думает ее партнер. «Она: опять думает о других женщинах. Он: интересно, сколько лет Хасбулле?» — говорится в подобной публикации.

إذا ما لقيت مفتاح السياره بجيبك🏃🏾 pic.twitter.com/YYxKzcdOIT — 🇵🇸 IBRAHIM (@kanti199) June 2, 2021

Посты появляются в разных соцсетях, в том числе в Twitter и TikTok. Так, существует аккаунт с говорящим никнеймом hasbik_king (Хасбик-король), в котором регулярно размещаются ролики с блогером под модные композиции.

Хасбик и Абдурозик почти полугода поддерживали конфликт ради специального поединка, произошедшего в конце мая. За их спорами в сети увлеченно наблюдали миллионы пользователей.