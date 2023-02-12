Махачев защитил титул чемпиона UFC

Россиянин Ислам Махачев победил Волкановски и впервые защитил титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Александром Волкановски в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Бой прошел на турнире UFC 284 в австралийском Перте. Россиянин победил соперника единогласным решением судей. Таким образом, он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе и теперь возглавит рейтинг лучших бойцов промоушена.

Волкановски ради этого поединка сменил весовую категорию. Он по-прежнему удерживает титул чемпиона UFC в полулегком весе.

23 октября Махачев оказался сильнее бразильского бойца Чарльза Оливейры на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом UFC в легком весе.

Всего в профессиональной карьере Махачев потерпел одно поражение и одержал 24 победы. В активе Волкановски 25 побед при двух поражениях.