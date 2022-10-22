Махачев стал чемпионом UFC в легком весе

Махачев победил бразильца Оливейру удушающим приемом и стал чемпионом UFC в легком весе

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Бой прошел на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин победил соперника удушающим приемом. Он стал обладателем вакантного титула чемпиона организации в легком весе.

Махачев провел в UFC 13 поединков, потерпел одно поражение и одержал 12 побед (из них 11 подряд). В активе Оливейры 31 бой в UFC, девять поражений и 21 победа. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Ранее на этом турнире россиянин Петр Ян проиграл американцу Шона О'Мэлли раздельным решением судей. Двое судей отдали победу американцу, один — российскому спортсмену.