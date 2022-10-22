Петр Ян проиграл американцу в бою UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян проиграл американцу Шона О'Мэлли в поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».
Бой прошел на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Американец выиграл раздельным решением судей. Двое судей отдали победу американцу, один — российскому спортсмену.
Ранее на этом турнире двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абубакар одержал победу над соотечественником Гаджи Омаргаджиевым единогласным решением судей.
Ян не дрался с апреля 2022-го. На UFC 273 ему не удалось вернуть титул чемпиона организации в поединке с Алджамейном Стерлингом. Американец одержал победу судейским решением.
Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету теперь четыре поражения и 16 побед.