Петр Ян проиграл американцу в бою UFC

Россиянин Петр Ян проиграл американцу О'Мэлли в бою UFC 280 раздельным решением судей

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян проиграл американцу Шона О'Мэлли в поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Бой прошел на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Американец выиграл раздельным решением судей. Двое судей отдали победу американцу, один — российскому спортсмену.

Ранее на этом турнире двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абубакар одержал победу над соотечественником Гаджи Омаргаджиевым единогласным решением судей.

Ян не дрался с апреля 2022-го. На UFC 273 ему не удалось вернуть титул чемпиона организации в поединке с Алджамейном Стерлингом. Американец одержал победу судейским решением.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету теперь четыре поражения и 16 побед.