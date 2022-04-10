Ян проиграл Стерлингу в бою за титул UFC в легчайшем весе

Российский боец Петр Ян проиграл американцу Стерлингу в бою за титул UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в бою за титул UFC в легчайшем весе на 273-м турнире промоушена. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.

Схватка прошла в американском Джексонвилле. Стерлинг одержал победу раздельным решением судей, российский боец не смог вернуть себе титул чемпиона в легчайшем весе.

Ранее сообщалось, что Ян и Стерлинг провели дуэль взглядов перед турниром. Изначально соперники должны были встретиться в октагоне UFC еще в 2021-м, однако американец снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.

Ян уступил Стерлингу в их первом поединке, который прошел в марте 2021-го. Тогда россиянин нанес запрещенный удар в голову соперника и утратил чемпионский пояс.

