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Спорт

Ян проиграл Стерлингу в бою за титул UFC в легчайшем весе

Российский боец Петр Ян проиграл американцу Стерлингу в бою за титул UFC в легчайшем весе
Алджамейн Стерлинг и Петр Ян

Алджамейн Стерлинг и Петр Ян. Фото: David Yeazell / Reuters

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу в бою за титул UFC в легчайшем весе на 273-м турнире промоушена. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.

Схватка прошла в американском Джексонвилле. Стерлинг одержал победу раздельным решением судей, российский боец не смог вернуть себе титул чемпиона в легчайшем весе.

Ранее сообщалось, что Ян и Стерлинг провели дуэль взглядов перед турниром. Изначально соперники должны были встретиться в октагоне UFC еще в 2021-м, однако американец снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.

Ян уступил Стерлингу в их первом поединке, который прошел в марте 2021-го. Тогда россиянин нанес запрещенный удар в голову соперника и утратил чемпионский пояс.

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Марина Совина
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