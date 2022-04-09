Ян и Стерлинг провели дуэль взглядов

Петр Ян и Алджамейн Стерлинг провели дуэль взглядов перед чемпионским боем на UFC 273

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян и его американский соперник Алджамейн Стерлинг провели дуэль взглядов перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ролик доступен в сообществе UFC во «ВКонтакте».

Поединок пройдет на UFC 273. Стерлинг — действующий чемпион UFC в легчайшем весе. Изначально соперники должны были встретиться в октагоне UFC еще в 2021-м, однако американец снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.

UFC 273 пройдет в ночь на 10 апреля. Трансляция поединков главного карда начнется в 5:00 по московскому времени.

Ян уступил Стерлингу в их первом поединке, который прошел в марте 2021-го. Тогда россиянин нанес запрещенный удар в голову соперника и утратил чемпионский пояс.