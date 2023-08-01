Пьяный пассажир самолета трогал спящую девочку-подростка и избежал наказания

Пассажирка решила засудить Delta из-за пристававшего к ее дочери попутчика

Пьяный пассажир самолета авиакомпании Delta трогал спящую несовершеннолетнюю девочку под одеждой и избежал наказания из-за бездействия членов экипажа. Пострадавшая решила засудить авиакомпанию, сообщает NBC News.

Уточняется, что мать с дочерью-подростком летели из Нью-Йорка в Афины и оказались на соседних креслах с мужчиной, который пил весь полет. По словам женщины, он выпил около десяти стаканов водки, после чего начал приставать к ее ребенку. Пассажир разговаривал с девочкой, а когда та отвернулась — потрогал ее за спину.

Жалобы женщин не дали результатов — бортпроводники заявили, что не могут ничем помочь и призвали их потерпеть. Однако, когда девочка заснула на коленях матери, попутчик запустил руку под ее блузку и пытался расстегнуть бюстгальтер. Подросток проснулась и вскочила, а злоумышленник схватил ее мать за бедро и пытался потрогать в интимных местах.

По словам пострадавших, повторная жалоба летному составу была безрезультатной. Когда самолет приземлился, мужчина беспрепятственно покинул борт, так как бортпроводники не стали вызывать полицию к выходу. Теперь путешественницы намерены засудить авиакомпанию на два миллиона долларов.

Ранее пассажир бизнес-класса, летевший Delta, вышел из себя из-за отказа в вине и начал домогаться бортпроводника. Кроме того, буйный турист сломал поднос с едой и напитками. После случившегося члену экипажа пришлось спрятаться в отсеке для персонала.